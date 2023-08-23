РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 23 Август 2023 | GMT +6

    Жители столичного ЖК перекрыли дорогу – в акимате прокомментировали инцидент

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жители одного из столичных ЖК перекрыли движение транспорта из-за отключения электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию об инциденте опубликовали в социальных сетях.

    В акимате Астаны прокомментировали инцидент – как выяснилось, отключение носило аварийный характер.

    «Аварийное отключение на ПС «Восточная» яч.45 КТП-926 произошло 22 августа в 18:32ч. На место незамедлительно выехала оперативно-выездная бригада АО «Астана-РЭК» для выяснения и устранения причины отключения. Электричество было возобновлено в тот же день в 23:16ч. Основная причина: обрыв проводов в районе улицы Толебаева», - сообщили в акимате.

    Между тем, перекрыв движение на дороге, жители нарушили законодательство, за что были оштрафованы полицией.

    «22 августа текущего года Департаментом полиции города Астаны к ответственности были привлечены 7 правонарушителей за перекрытие дороги. Жители одного из жилых комплексов города из-за временного аварийного отключения электричества, грубо нарушив требования ПДД, поставили под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. В отношении них составлены протокола об административном правонарушении по ст.614 КРКобАП, за создание препятствий для движения транспортных средств, с наложением штрафа», - говорится в сообщении столичного Департамента полиции.

    В Департаменте напомнили о недопущении нарушений законодательства и напоминает, что за неисполнение требований либо совершение противоправных действий, предусмотрена ответственность.


    Теги:
    Акимат Другие государственные органы Транспорт Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!