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Жители Стамбула страдают от укусов комаров

Автор:  
Акжигит Чукубаев
15 Сентября 2022, 20:25
Жители Стамбула страдают от укусов комаров

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Из-за укусов комаров в Стамбуле увеличилось число обращений граждан в больницы города, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В последнее время горожане и гости Стамбула, проживающие вблизи небольших водоемов и каналов начали часто обращаться в медучреждения с жалобами на сильные раздражения от укусов желтолихорадочных комаров.

Комар желтолихорадочный или, как по-другому его называют, «кусака желтолихорадочный» с латинского «aedes» – это вид двукрылых кровососущих насекомых из семейства комаров, которые являются переносчиками лихорадки денге, болезни чикунгуньи, желтой лихорадки, вируса Зика и других заболеваний. Данный вид комаров хорошо определяется по черно-белым полосам на ногах и аналогичному по цвету тельцем. Происходят они из тропических и субтропических районов Юго-восточной Азии.

От укусов комаров у людей наблюдается аллергическая реакция с опуханием и сильным зудом. Не только дети, но и взрослые из-за невыносимого раздражения доводят место укуса до кровоточащих ран.

Турецкие медики предупреждают, что гражданам, подверженным аллергии, необходимо остерегаться укусов желтолихорадочных комаров. Рекомендуется носить вещи с длинными рукавами и брюки, а также по возможности не посещать местность с застойными водами и иными водоемами.

По мнению экспертов, своевременное опрыскивание может помочь решить ситуацию, но это временная мера. На самом деле полезно опрыскивать окрестность на личиночной стадии развития насекомых, так как комары имеют свойство вырабатывать устойчивость к химическим реагентам.

Между тем, обильные осадки в летний период, повышенная влажность и резкая смена температуры воздуха привели к значительному увеличению популяции комаров. В то же время некоторые из них мутировали, и их укусы доставляют более чувствительный дискомфорт, в особенности детям.


Фото: pixy.org

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