Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области миграционная убыль населения за полгода составила 1 897 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента Бюро национальной статистики, на постоянное место жительства из-за пределов Казахстана и других регионов страны прибыли 2 339 человек, выбыли – 4 236 человек. Число приехавших и выехавших из области на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основной миграционный обмен во внешней миграции происходит с государствами СНГ: 93% прибывших и почти 89% выбывших. Основную часть мигрантов из Северо-Казахстанской области принимает Россия. Из этой же страны и больше всего прибывших в регион.
За шесть месяцев в разные страны мира, кроме России, выбыли 94 североказахстанца. Уезжают жители региона в основном в Польшу и Германию. На постоянное место жительства из других стран прибыли 16 человек. Среди них преобладают жители Германии, США, Израиля, Грузии и Турции.
В межрегиональной миграции число прибывших составило за полгода 2 110 человек, выбывших – 3 391. Большая часть мигрантов прибыли из Акмолинской области и Нур-Султана. В эти же регионы чаще всего и уезжают североказахстанцы.
На 1 июля, численность населения области составила 541,4 тысячи человек. В том числе 253,3 тысячи горожан и 288,1 тысячи сельского населения.
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