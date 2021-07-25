Жители смогут вести мониторинг всего процесса – Алма Козбаева о выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прямые выборы сельских акимов позволят каждому казахстанцу реализовать свои конституционные права, вне зависимости от партийной принадлежности. Таким мнением поделилась председатель ОО «Kaisar-kz», председатель Центра непартийного наблюдения в Павлодарской области Алма Козбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в истории независимого Казахстана проводятся прямые выборы акимов сельских округов, у которых завершился срок полномочий. Прямые выборы сельских акимов позволят каждому казахстанцу реализовать свои конституционные права, вне зависимости от партийной принадлежности. Местные жители всегда заинтересованы в качественном решении сельских проблем, сейчас у нас появляется возможность не только принимать непосредственное участие, но и влиять на результаты работы. Возможность участвовать в выборах самовыдвиженцам дает новый импульс конкуренции всего выборного процесса. Уникальность заключается в том, что жители смогут вести мониторинг всего процесса. Начиная от голосования за конкретного кандидата, избрания акима, периода работы в должности акима и, если жители посчитают, что аким не справляется со своими должностными обязанностями, выразить вотум недоверия ему. Они в полной мере могут использовать права избирателя», - отметила председатель Центра непартийного наблюдения в Павлодарской области.

При прямых выборах, по ее словам, повышается ответственность политических партий, населения и избранного акима.

«Вновь избранный аким в полной мере должен чувствовать ответственность перед своими избирателями. Вместе с тем, импонирует то, что самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать, могут претендовать для участия в выборах. Это большая возможность желающим принять участие и в честной борьбе победить. Вышеуказанные изменения оказывают влияние на активность и самосознание граждан. Каждый казахстанец должен понимать, что от его участия в выборах зависит будущее его села. И пришла пора нести персональную ответственность каждому гражданину страны, потому что Казахстан это наш дом, а не арендованное жилье», - считает Алма Козбаева.

Отметим, что в Павлодарской области за выборным процессом следят более 400 непартийных наблюдателей. В Центр непартийного наблюдения вступили четыре общественных объединения. Сегодня они мониторят не только работу участковых комиссий, но и работу наблюдателей от партий, следят за процессом голосования.