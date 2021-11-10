Жители СКО задолжали около 7 млн тенге в фонд медстрахования

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области более 129 тысяч человек не имеют медицинской страховки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала Фонда социального медицинского страхования, из-за нерегулярных и несвоевременных отчислений и взносов доля незастрахованного населения составляет более 22%. Наибольшее количество незастрахованных граждан проживает на территории ЧНУ «Денсаулык» в городе Петропавловске, Тайыншинском, Айыртауском, им. Г. Мусрепова и М. Жумабаева районах.

При анализе возрастной категории незастрахованных граждан выяснилось, что большая часть из них люди в возрасте 30-40 лет и 41-50 лет.

«В систему ОСМС не вовлечены 125 346 граждан, которые не имеют права на получение определенных видов медицинской помощи в системе ОСМС, таких как профилактические скрининговые осмотры целевых групп населения, консультативно-диагностическая помощь, услуги медицинской реабилитации, плановой стационарной помощи по ряду заболеваний. Одной из причин является задолженность по взносам и отчислениям в ОСМС работодателей за своих работников. По состоянию на 1 октября, задолженность составляет 6,9 млн тенге», - отметили в пресс-службе.

В филиале фонда добавили, что 281,6 тысячи человек относятся к льготным категориям граждан, за которых взносы на обязательное социальное медицинское страхование оплачивает государство.