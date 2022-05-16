16 Мая 2022 21:00

Жители СКО в ожидании нового оборудования в СпецЦОНе не могут сдать экзамены на права

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в СпецЦОНе меняют оборудование. Жители региона не могут сдать экзамены на получение водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях пользователи пишут , что не могут сдать «практику» уже месяц. Отмечают, что в самом СпецЦОНе им объясняют ситуацию неработающими датчиками.

«В начале мая датчики все-таки пришли, но потом ждали людей, которые их установят. Специалисты приехали 6 мая, как раз перед праздниками и 4 дня у них были выходные. После праздников звоним, говорят, что до конца недели сделают. Звоним сегодня, 16 мая, они снова говорят, что до конца недели сделают. И так каждый раз», - жалуются североказахстанцы.

В пресс-службе филиала НАО ГК «Правительство для граждан» пояснили, что действительно произведен демонтаж автоматизированной площадки в специализированном отделе ЦОНа и замена старого оборудования второго поколения на новое усовершенствованное оборудование по датчикам GPS.

«К сегодняшнему дню работы по демонтажу окончены, идёт настройка и тестирование программного обеспечения», - сообщили в пресс-службе.

Конкретных сроков запуска программы и начала приема экзаменов в филиале не назвали.