Жители СКО стали чаще обращаться за помощью после укусов собак, лис и белок

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В некоторых районах Северо-Казахстанской области возросло число обращений за медицинской помощью после укусов собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что в прошлом году за антирабической помощью обратились 1 255 человек. Всего на 0,2% меньше, чем в 2021-м. В то же время рост отмечается в районе Шал акына, Есильском, Аккайынском, Кызылжарском, Акжарском, Уалихановском, районе М.Жумабаева, им. Г.Мусрепова и Айыртауском. Санврачи связывают увеличение числа обращений в этих районах с большим количеством бродячих собак.

«По всем случаям провели эпизоотолого-эпидемиологические расследования. Из числа обратившихся получили назначение на прививки 1 250 человек. Среди пострадавших от укусов, оцарапываний 681 человек, или 70% обратились после контакта с собаками, 281 – кошками, 68 человек пострадали от мышей и крыс, имеются семь фактов укусов крупным рогатым скотом, по три - лисами и лошадьми и два – белками», - сообщил А.Кушбасов.

Он добавил, что Северо-Казахстанская область находится в зоне природного очага бешенства. Эпизоотическая активность отмечается в зимне-весенний период, когда вирус чаще заносится дикими животными в населенные пункты. Заражаются собаки, кошки, сельскохозяйственные животные, возрастает риск заражения людей.

«Благодаря активной профилактической работе заболевания людей бешенством не отмечается с 1998 года. В прошлом году эпидемиологическая ситуация была благополучной», - отметил А.Кушбасов.

Санврач пояснил, что заражение людей бешенством в основном происходит при укусах и ослюнении больными животными. Вирус проникает в рану со слюной, продвигается по нервным путям и поражает центральную нервную систему. От времени заражения до появления признаков заболевания может пройти от нескольких суток до года.

«Всем людям, укушенным животными, необходимо немедленно промыть место укуса водой с мылом в течение не менее 15-20 минут, края раны обработать 70% спиртом или 5% настойкой йода и как можно раньше обратиться в медицинское учреждение. Бешенство является неизлечимой болезнью, смерть наступает от паралича дыхания и упадка сердечной деятельности. Человек умирает в полном сознании и в страшных муках. Профилактические прививки безболезненные и легко переносятся. Эффективность их зависит от своевременности их проведения», - сказал А.Кушбасов.

В 2021 году в регионе регистрировали бешенство домашней собаки. Весной – крупного рогатого скота, которого заразили лисицы. Тогда под наблюдением находились 19 человек, контактировавших с животными.

Фото: ab-dpo.ru.