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    14:17, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Жители СКО пожаловались на Wildberries

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области обратились 45 человек с жалобами на невозврат денежных средств интернет-магазином Wildberries, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, проблемы возникли в этом году из-за введения санкций со стороны международной платежной системы «Visa» и «MasterСard» и многочисленных технических сбоев в системе маркетплейса.

    «Путем взаимодействия с региональными представителями Wildberries в Российской Федерации сотрудники департамента оказали помощь в возврате денежных средств 42 потребителям на общую сумму 1,6 млн тенге», - сообщили в департаменте.

    В ведомстве напомнили, что по вопросам защиты прав потребителей можно обращаться на телефон «горячей линии» 8(7152) 53-42-32, направлять электронные и письменные обращения через Telegram-bot @kzpp_bot, Единую информационную систему «e-tutynushy», информационную систему «е-otinish» e-Gov.kz.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Интернет Правоохранительные органы
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