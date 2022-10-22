Жители СКО пожаловались на Wildberries

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области обратились 45 человек с жалобами на невозврат денежных средств интернет-магазином Wildberries, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, проблемы возникли в этом году из-за введения санкций со стороны международной платежной системы «Visa» и «MasterСard» и многочисленных технических сбоев в системе маркетплейса.

«Путем взаимодействия с региональными представителями Wildberries в Российской Федерации сотрудники департамента оказали помощь в возврате денежных средств 42 потребителям на общую сумму 1,6 млн тенге», - сообщили в департаменте.

В ведомстве напомнили, что по вопросам защиты прав потребителей можно обращаться на телефон «горячей линии» 8(7152) 53-42-32, направлять электронные и письменные обращения через Telegram-bot @kzpp_bot, Единую информационную систему «e-tutynushy», информационную систему «е-otinish» e-Gov.kz.