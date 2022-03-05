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    22:36, 04 Март 2022 | GMT +6

    Жители СКО пострадали от рук «модного» мошенника

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области жертвами мошенника, который «продавал» модную одежду по низким ценам, стали 12 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Петропавловского городского суда.

    Председатель Петропавловского городского суда Михаил Гусев рассказал об уголовном деле в отношении ранее не судимого, неработающего жителя Алматы.

    «В Instagram он создал аккаунт «Modnyi-store» и размещал объявления о продаже модной, стильной женской одежды по заниженной стоимости. Дешевые товары и горячие предложения за полцены легко завлекают ничего не подозревающих онлайн-покупателей. Потерпевшие покупатели легко соглашались с условиями и переводили денежные средства, не подозревая о преступных намерениях осужденного. Таким образом он похитил более 900 тысяч тенге и обманул 12 потерпевших. Материальный ущерб потерпевшим возмещен родственниками осужденного в полном объеме. Приговором суда он был признан виновным и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - проинформировал М.Гусев.

    Председатель суда добавил, что, согласно статистическим данным, наблюдается значительный рост уголовных дел по фактам мошенничества, в том числе и по делам с интернет-мошенниками. Как правило, осужденные по таким преступлениям являются безработными, не имеющими постоянного дохода, ищут легкой наживы путем обмана и злоупотребления доверием.

    «Одной из распространенных схем мошенничеств в последнее время стали телефонные звонки от якобы работников банка. Мошенники преследуют единственную цель - обманным путем получить деньги или имущество. Они представляются глубоко верующими людьми, умеют располагать к себе, играть на эмоциях и чувствах, запугивать, хорошо владеют психологией людей и легко втираются в доверие. Чтобы не попасть на уловки мошенников, необходимо проявлять бдительность при совершении денежных операций, никогда и никому не раскрывать данные банковских карт, критически оценивать поступающую информацию, сообщения, объявления в интернете, тогда у мошенников станет меньше возможности обмануть кого-либо», - сказал М.Гусев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Мошенничество Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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