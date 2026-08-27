Жители СКО не спешат закупать уголь к отопительному сезону

В Северо-Казахстанской области заготовлено 187 тыс. тонн угля или 48%, из запланированных 390 тыс. тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании акимата рассмотрели вопросы подготовки региона к предстоящему отопительному сезону. В этом году на подготовку из всех источников финансирования предусмотрено 70 млрд тенге.

Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО Алишер Беспаев, на сегодняшний день готовность котельных региона составляет 98%, объектов образования — 99%, здравоохранения — 98%. Многоквартирные жилые дома подготовлены на 90%.

Все работы по подготовке к отопительному сезону в области должны завершиться до 15 сентября.

— Местным исполнительным органам поручено не допустить ажиотажа из-за возможного дефицита угля и разъяснять населению важность заблаговременной закупки топлива. В настоящее время из запланированных 624 тыс. тонн угля заготовлено 342 тыс. тонн, или 55%. Из необходимых бюджетным организациям 154 тыс. тонн поставлено 140 тыс. тонн, или 91%. Население приобрело 187 тыс. тонн угля, что составляет лишь 48%, — сообщил Алишер Беспаев.

В этом году на ремонт котельных и тепловых сетей в области предусмотрено 804 млн тенге. На эти средства планируется отремонтировать восемь котельных и приобрести шесть новых. Кроме того, будет отремонтировано 1,5 км тепловых сетей, а в двух районах планируется ввести в эксплуатацию новые котельные.

— В некоторых районах темпы работ остаются низкими. Например, в Мамлютском районе на замену котельной выделено 27,4 млн тенге, однако новую котельную доставят только после 15 сентября. В городе Булаево района Магжана Жумабаева к ремонту блочно-модульной котельной приступили лишь несколько дней назад. В Сергеевке района Шал акына установка нового оборудования также начнется позже запланированного срока, — отметил руководитель управления.

Ранее сообщалось, что с начала подготовки к отопительному сезону по Казахстану перевезено 19 млн тонн угля.