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Жители СКО не спешат запасаться углем

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Августа 2023, 15:57
Жители СКО не спешат запасаться углем

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области заготовили всего 30% от необходимого объема угля. Об этом сообщил и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владислав Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации В.Лукина, потребность в топливе для населения составляет 419 тыс тонн. К середине августа североказахстанцы заготовили всего 30%, или 124 тыс тонн. Особенно низкие темпы показывают районы им. Г.Мусрепова, Уалихановский и Есильский. Там объемы еще ниже – 19-22%.

«Уголь завозится на тупики с июня месяца и будет завозиться в течение отопительного сезона. Однако осенью может быть ажиотажный спрос. О заготовке топлива стоит позаботиться заранее», - сказал В.Лукин.

В Петропавловске, по данным городского акимата, уголь реализуют на трех тупиках. В наличии майкубинский, экибастузский, шубаркульский, каражаринский. Стоимость в зависимости от сорта – от 12,5 до 17,2 тыс тенге за тонну.


Северо-Казахстанская область   Отопительный сезон   Уголь  
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