Жители Шымкента пьют некачественную воду из-за порывов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте около 300 абонентов в Енбекшинском районе получают некачественную питьевую воду. Причиной стали регулярные порывы на водоводе. Трубу регулярно повреждают строители новой магистрали, уверяют жители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».



Счетчик в доме Рахии Байбосыновой не останавливается ни на минуту. Но куда утекает вода, пенсионерка не знает. Знает лишь, что трубу повредили подрядчики, которые строят новый водовод.

«В прошлом месяце я платила 10 500 тенге. Сейчас, может, все 100 тысяч начислят. Но я не буду платить. Почему я должна платить, если строители повредили трубу и не ремонтируют ее?» - задается вопросом жительница Шымкента Рахия Байбосынова.

На улице Алатау в Енбекшинском районе около 300 домов. Сейчас здесь поверх старого строят новый водовод. Но жители жалуются, что с начала строительства на участке в 5 километров сделали уже 40 дырок и заплат.

На проект существует гарантийный срок, поэтому причин для беспокойств нет, считают в компании, осуществляющей технадзор за строительством.

«Гарантия подрядчика – 5 лет. Сейчас есть технадзор, его определяют на конкурсной основе, и они несут ответственность», - прокомментировал руководитель Управления энергетики и развития инфраструктуры Максат Ердембеков.

Качественную питьевую воду не получают и 8500 абонентов в Курсае, притом что на строительство местной ветки водоснабжения потрачено больше 5 млрд тенге. Но подключить ее планируют лишь осенью.