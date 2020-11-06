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Жители Шымкента ощутили землетрясение силой в 2-3 балла
6 Ноября 2020 14:47
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки РК» 6 ноября 2020 года в 13 часов 38 минут 44 секунды алматинского времени (6 ноября 2020 года в 7 часов 38 минут 44 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт СОМЭ.
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Эпицентр землетрясения расположен в 565 км на запад от города Алматы, на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения - 12.5.
Магнитуда MPV 5.7.
Координаты эпицентра: 39.72° с.ш., 71.68° в.д.
Глубина - 30 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в Шымкенте - 2-3 балла
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