Жители Швейцарии на референдуме одобрили QR-коды сертификатов вакцинации

БРЮССЕЛЬ - БЕРН. КАЗИНФОРМ - Граждане Швейцарии в последний раз в этом году проголосовали в рамках национального референдума. В это воскресенье на голосование было вынесено три вопроса, но практически всё внимание было приковано к изменениям в законодательство о COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на swissinfo.ch.

Окончательные итоги референдума показали, что 62 процента избирателей поддержали законность использования QR-кодов сертификатов вакцинации. Данный документ содержит информацию о вакцинации, тестов на вирус и наличие антител. Наличие документа обеспечивает физический доступ на общественные мероприятия.

«По итогам голосования по ковидному законодательству следует ожидать однозначного результата. Это вселяет в меня уверенность», - сказала Марианна Биндер, представительница комитета сторонников QR-кодов, депутат Национального совета (большой палаты парламента) кантона Аргау.

«Прагматизм взял верх, несмотря на массированную кампанию против этого закона. Желание людей бороться с пандемией с помощью вакцинации склонило чашу весов в пользу QR-кодов. В целом народ Швейцарии считает такие коды меньшим злом, чем сплошные локдауны и репрессивные меры, контролировать выполнение которых все равно невозможно», - сказала швейцарский депутат.

Это был уже второй в Швейцарии референдум, посвящённый закону «О мерах по борьбе с пандемией». В июне более 60% избирателей поддержали принятые нормы. Как отмечают швейцарские СМИ, тогда речь шла прежде всего о финансировании санитарных мер и о поддержке бизнеса.



