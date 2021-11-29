+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жители Швейцарии на референдуме одобрили QR-коды сертификатов вакцинации

29 Ноября 2021 18:03
Поделиться:
Жители Швейцарии на референдуме одобрили QR-коды сертификатов вакцинации

БРЮССЕЛЬ - БЕРН. КАЗИНФОРМ - Граждане Швейцарии в последний раз в этом году проголосовали в рамках национального референдума. В это воскресенье на голосование было вынесено три вопроса, но практически всё внимание было приковано к изменениям в законодательство о COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на swissinfo.ch.

Новости по теме
В Туркестанской области ревакцинировались 678 человек
В Павлодарской области третью дозу вакцины от КВИ получили 404 человека Об эпидситуации по распространению коронавируса рассказали в СКО Вакцинация у подростков проходит легко - столичный врач

Окончательные итоги референдума показали, что 62 процента избирателей поддержали законность использования QR-кодов сертификатов вакцинации. Данный документ содержит информацию о вакцинации, тестов на вирус и наличие антител. Наличие документа обеспечивает физический доступ на общественные мероприятия.

«По итогам голосования по ковидному законодательству следует ожидать однозначного результата. Это вселяет в меня уверенность», - сказала Марианна Биндер, представительница комитета сторонников QR-кодов, депутат Национального совета (большой палаты парламента) кантона Аргау.

«Прагматизм взял верх, несмотря на массированную кампанию против этого закона. Желание людей бороться с пандемией с помощью вакцинации склонило чашу весов в пользу QR-кодов. В целом народ Швейцарии считает такие коды меньшим злом, чем сплошные локдауны и репрессивные меры, контролировать выполнение которых все равно невозможно», - сказала швейцарский депутат.

Это был уже второй в Швейцарии референдум, посвящённый закону «О мерах по борьбе с пандемией». В июне более 60% избирателей поддержали принятые нормы. Как отмечают швейцарские СМИ, тогда речь шла прежде всего о финансировании санитарных мер и о поддержке бизнеса.



Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире   #Мировые новости   #Швейцария  
Поделиться:

Автор:

Арнур Рахимбеков

Новости по теме
В Туркестанской области ревакцинировались 678 человек
В Павлодарской области третью дозу вакцины от КВИ получили 404 человека
Об эпидситуации по распространению коронавируса рассказали в СКО
Вакцинация у подростков проходит легко - столичный врач
Популярное
1 Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
2 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
4 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
5 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
6 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Читайте также
Цена нефти Brent достигла $75,18 за баррель
Продолжается официальный визит Президента Казахстана в Швейцарскую Конфедерацию
Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив