Жители Семея задыхаются от дыма горящего полигона мусора

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях жители Семея жалуются на то, что задыхаются от дыма горящего полигона мусора. Горожане просят местных властей принять меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комментарий по поводу ситуации дал руководитель отдела ЖКХ города Семея Амантай Отелбаев.

«Этот мусорный полигон принадлежит одному из местных предпринимателей. На своей огороженной территории он сжигает мусор. Однако это сильно вредит экологии города. Жители близ расположенных районов выражают недовольство. В основном в окрестности расположены частные дома, дети не могут выходят на улицу, потому что будут дышать этим воздухом. Жители города боятся за свое здоровье из-за неприятного запаха. А бизнесмен никакие меры не предпринимает», - пояснил представитель акимата.

По его словам, будет создана специальная комиссия, которая проведет проверку на указанной территории.

«Если компания не будет работать согласно требованиям, и не устранит все эти нарушения, расторгнем договор. После проверки департамент экологии и природоохранная полиция примут соответствующие меры в отношении владельца полигона. Сейчас мы подготовили проект нового полигона, в соответствии с которым, мусор будет переработан, и все будет вестись по закону», - проинформировал Амантай Отелбаев.

Семейчане уже несколько дней выражают недовольство.

«Горит городская свалка. Дым до Юности доходит. Дышать уже нечем. Горит свалка. Почему жители Комсомольского поселка, да и всего города должны этим дышать? Сколько можно травить нас и наших детей? В Комсомольском поселке ужасный запах от пожаров на полигоне. Дышать нечем. Эти пожары вредят экологии и нашему здоровью. Мы просим незамедлительно принять меры», - возмущаются горожане.