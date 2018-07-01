Жители Семея смогли стать актерами во время Летнего театрального практикума

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Русском драматическом театре им. Ф. М. Достоевского в Семее 2-29 июля проходил бесплатный V Летний театральный практикум. Все желающие, вне зависимости от возраста и таланта, постигали искусство перевоплощения под руководством ведущего актера театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это уникальный проект для Казахстана, да и за рубежом таких единицы - чтобы театр, не ставя целью поиск талантов для своей труппы, проводил бесплатные образовательные занятия с населением. Так семейский театр вносит свой вклад в реализацию программы «Рухани жаңғыру».

«Цель и у меня, и у театра одна - привить интерес к театру, немного воспитать будущего зрителя и просто творческого человека. В свободное от игры и театральных упражнений время много беседовали о театре, литературе, кино и искусстве в целом», - поделился актер и режиссер Русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского Андрей Глушков.

В этом году практикум, без предварительных прослушиваний и отборов, прошли 80 семейчан и гостей города. Самой младшей стала 3-летняя девочка, хотя официально нижний порог обозначен в 6-7 лет. Но малышка сразу влилась в процесс обучения, ничуть не отставала от старших «коллег», поэтому Андрей Глушков не стал огорчать отказом юную ученицу. Самой старшей практиканткой стала 30-летняя мама двоих детей, которая сначала привела своих сыновей, а потом и сама присоединилась к курсу.

«Я не вел строгий учет посещаемости, но заметил, что 99 из 100 %, кто пришел «просто посмотреть», остался и на следующие занятия. Создавая программу обучения, я использовал пройденное когда-то в театральном вузе, но в большинстве своем это собственные разработки. Особенно то, что касается занятий с детьми без цели сделать их актерами - все-таки опыт за прошедшие четыре года наработан большой», - рассказал А. Глушков.











По его наблюдениям, за месяц занятий его ученики изменились. Они стали более раскованными, но, в тоже время, и собранными, внимательными и эмоциональными. Многие сумели преодолеть в себе застенчивость и неуверенность в своих силах.

Среди участников немало тех, кто вернулся сюда во 2-й, 3-й и даже 5-й раз. Такие «опытные актеры» занимались отдельно, уже создавая свои маленькие спектакли.

«Спасибо большое за театральный практикум! Это было для меня просто волшебным местом, куда хотелось бы ходить каждый день, ибо здесь творились чудеса: предметы оживали, все наши фантазии становились реальностью. Каждый становился тем, кем или чем только можно - животным, сверхъестественным существом, бытовым предметом, да даже королем!» - поделилась впечатлениями юная практикантка.

Кстати, одним из тех, кто пришел на практикум три года назад был нынешний актер театра Егор Ермолаев. Сейчас он уже выходит на профессиональную сцену.

Идея открытия Летнего актерского практикума воплотилась в жизнь в 2014 году. Директор театра им. Ф. М. Достоевского Яков Горельников и актер Андрей Глушков вместе выработали концепцию и общие направления работы практикума, поставив целью воспитывать не новое актерское поколение для труппы, а потенциальных зрителей.







