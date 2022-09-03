Жители Семея готовятся к Tartyl Fest

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике сегодня пройдет в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Семей – девятнадцатый по счету город, где будет проводиться очередной турнир. Местом сегодняшнего фестиваля выбран спортивный комплекс «Абай Арена».

По сообщению организаторов, регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников пройдет с 09:00 до 11:00. Откроется фестиваль в 14:00.

Правила для всех 20 городов – участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы.

В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получают денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге. Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане.

Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout. В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов – общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout – любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

Третий по счету город, в котором проходил республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике – Алматы.

После проведения турнира в южной столице фестиваль состоялся в Таразе.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте, во время которого участник Азамат Сапар установил к тому времени рекорд, подтянувшись 41 раз.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

Восьмой по счету город, который принимал республиканский спортивный фестиваль - Атырау.

В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил очередной тогда рекорд предыдущих участников Tartyl Fest. Он подтянулся 44 раза.

В Уральске, десятом по счету городе, где прошел фестиваль, приняли участие 375 человек.

9 августа в Актобе прошел республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике.

Во время фестиваля, прошедшего в Костанае, участник побил рекорд. 51-летний житель Андрей Антонян подтянулся 45 раз.

Наиболее высокие результаты показали жители Петропавловска. Во время турнира, прошедшего 15 августа, один из участников Рафаил Кадыров повторил последний рекорд Tartyl Fest, тоже подтянувшись 45 раз.

18 августа награждены очередные победители соревнования в городе Кокшетау.

21 августа турнир, в котором участвовали 238 человек, состоялся в Жезказгане.

24 августа победителей наградили в Караганде. В соревновании зарегистрировано большое количество участников – 778.

На турнире, прошедшем в Караганде, участник Евгений Нам, являющийся жителем города Тараза, подтянулся на турнике 50 раз. Таким образом, рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

27 августа стали известны имена победителей Tartyl Fest в Павлодаре.

Усть-Каменогорск стал восемнадцатым по счету городом, где прошел очередной турнир.