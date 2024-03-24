Жители села возле Аркалыка жалуются на подтопление дворов

В ДЧС прокомментировали сообщение, появившееся в социальных сетях, о том, что частные дворы подтопило в селе Фурмановка возле Аркалыка Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

На видео закадровый голос говорит о том, что село уходит под воду. Ситуацию с подтоплением прокомментировали в ДЧС Костанайской области.