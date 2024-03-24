16:46, 24 Март 2024 | GMT +6
Жители села возле Аркалыка жалуются на подтопление дворов
В ДЧС прокомментировали сообщение, появившееся в социальных сетях, о том, что частные дворы подтопило в селе Фурмановка возле Аркалыка Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
На видео закадровый голос говорит о том, что село уходит под воду. Ситуацию с подтоплением прокомментировали в ДЧС Костанайской области.
— Во дворе частного жилого дома образовалась лужа, в связи таянием снега внутри двора. Данный владелец был предупрежден заранее о вывозе снега со двора, однако данное предупреждение было проигнорировано, 24.03.2024 г. силами ТОО «Бирлик» будет производится очистка снега по периметру внешнего забора, — сообщили в ведомстве со ссылкой на городской акимат.