Жители села в Карагандинской области просят восстановить спортзал и построить медпункт

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в селе Кызылжар Бухар-Жырауского района Карагандинской области начнут строить фельдшерско-акушерский пункт. А в Ростовке заасфальтируют все внутрипоселковые дороги. В ходе рабочей поездки по Бухар-Жыраускому району аким Карагандинской области Женис Касымбек встретился с активистами местных сообществ сёл и узнал, что волнует, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Кызылжар Бухар-Жырауского района проживает более 800 человек. Есть медпункт и фельдшер. Вот только здание 1964 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте.

Глава региона обрадовал сельчан. В этом году начнётся строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.

Также в населённом пункте нет спортивного зала. Предназначенное для него здание давно пустует. Аким области поручил отремонтировать помещение как можно быстрее. Уже объявлен конкурс на разработку ПСД. После восстановления у сельчан появится возможность заниматься спортом.

«Я живу в этом селе с детства. Занимаюсь борьбой. Этот спортзал работал, я сам сюда ходил. Здесь выросло немало чемпионов. Сейчас в селе нет спортзала, детям негде заниматься. Мы надеемся, что это здание восстановят, и довольны тем решением, которое нам предложил аким области», – поделился житель Кызылжара Амангельды Есенгали.

В Кызылжаре завершается строительство центрального водопровода. 80% работ сделано. Объект должны сдать в этом году.

В селе Ростовка Женис Касымбек ознакомился с ремонтом внутрипоселковых дорог. Осталось заасфальтировать 700 метров, установить водопропускные трубы и произвести отсыпку обочин. Средства на завершение работ выделены по проекту «Ауыл – ел бесігі». По плану все улицы села заасфальтируют уже в этом году.

Также по «Ауыл – ел бесігі» в 2021 году прошёл капремонт интерната при Ростовской опорной школе. Однако жители пожаловались на качество работ.

Женис Касымбек поручил создать комиссию, которая оперативно оценит проведённую работу. Если выявит нарушения и недочёты, подрядчик должен будет их устранить по гарантии, которая действует три года.

Сельчане также говорили о нехватке пастбищ для выпаса домашнего скота. Над этим вопросом постоянно работают, но проблема остаётся острой. Её будут решать в рамках земельного законодательства.