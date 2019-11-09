+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 11 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жители села в Акмолинской области попросили Бердибека Сапарбаева решить вопрос обеспечения водой

9 Ноября 2019 13:08
Поделиться:
Жители села в Акмолинской области попросили Бердибека Сапарбаева решить вопрос обеспечения водой

ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Жители села Викторовка Зерендинского района Акмолинской области просят решить вопрос центрального водоснабжения. Свой вопрос сельчане озвучили в ходе встречи с заместителем Премьер-Министра Бердибеком Сапарбаевым, находящимся с рабочей поездкой в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Вопросы водной безопасности обсудят в Сенате
Прекратить строительство в водоохранных зонах призывают в Таразе В Таразе модернизируют систему водоснабжения Депутаты обеспокоены загрязнением запасов подземных вод

«У нас водопровод старый, ломается постоянно. Мы много лет просим эту воду. Местное предприятие развозит воду, но всю деревню обеспечить не могут. Это наша единственная просьба», - обратилась пенсионерка Любовь Берюкова.

В Викторовке насчитывается 378 дворов, проживают 1247 человек. Более 6 лет жители села ждут строительства центрального водопровода. Имеющаяся система водоснабжения была построена в 1988 году и сегодня полностью изношена. Воду сельчанам подают 1 раз в день и всего на 2 часа.


Вице-премьер заверил сельчан, что данный вопрос будет решён.

«О проблеме вашего села нам хорошо известно. Мне доложили, что необходимые документы на строительство водопровода готовы. Ориентировочная стоимость работ около 300 млн тенге. Правительство совместно с акиматом области решит эту проблему», - ответил Сапарбаев.

Также в Акмолинской области Правительственная рабочая группа проведёт встречи с жителями, учителями, молодежью, посетит ряд социальных объектов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Инфраструктурные проекты, Акмолинская область, Общество, Реализация Послания,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив