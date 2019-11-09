Жители села в Акмолинской области попросили Бердибека Сапарбаева решить вопрос обеспечения водой

ЗЕРЕНДИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Жители села Викторовка Зерендинского района Акмолинской области просят решить вопрос центрального водоснабжения. Свой вопрос сельчане озвучили в ходе встречи с заместителем Премьер-Министра Бердибеком Сапарбаевым, находящимся с рабочей поездкой в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

«У нас водопровод старый, ломается постоянно. Мы много лет просим эту воду. Местное предприятие развозит воду, но всю деревню обеспечить не могут. Это наша единственная просьба», - обратилась пенсионерка Любовь Берюкова.

В Викторовке насчитывается 378 дворов, проживают 1247 человек. Более 6 лет жители села ждут строительства центрального водопровода. Имеющаяся система водоснабжения была построена в 1988 году и сегодня полностью изношена. Воду сельчанам подают 1 раз в день и всего на 2 часа.





Вице-премьер заверил сельчан, что данный вопрос будет решён.

«О проблеме вашего села нам хорошо известно. Мне доложили, что необходимые документы на строительство водопровода готовы. Ориентировочная стоимость работ около 300 млн тенге. Правительство совместно с акиматом области решит эту проблему», - ответил Сапарбаев.

Также в Акмолинской области Правительственная рабочая группа проведёт встречи с жителями, учителями, молодежью, посетит ряд социальных объектов.



