Жители села в Акмолинской области беспокоятся за экологическую обстановку

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Жаксы Акмолинской области ТОО «ТКС Жаксылык» планирует начать добычу марганцевой руды, однако сельчане категорически против этого. Люди опасаются за экологическую обстановку региона и здоровье населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Пытаясь обойти недовольство населения, руководство предприятия, направив обращение в адрес местного акимата по вопросу проведения общественных слушаний, перенесло их без указания конкретной даты проведения.

Соответственно, 24 сентября Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов подал исковое заявление в СМЭС г. Нур-Султана к ТОО об отзыве заключения государственной экологической экспертизы в связи с фиктивными протоколами общественных слушаний, проведенных 17 августа и 11 декабря 2018 года. Кстати, ТОО «ТКС Жаксылык» провело их как будто в формате «сходки» в кафе «Кухня».

Для открытости и прозрачности процедуры предоставления земель был расширен состав земельной комиссии представителями общественных советов, негосударственных организаций в области агропромышленного комплекса, Национальной палаты предпринимателей, а также органов местного самоуправления.

На заседании земельной комиссии все члены проголосовали против предоставления земельного участка по причине негативного настроя населения против добычи марганцевых руд на территории района.

Соответственно, на основании заключения земельной комиссии были приняты постановления акимата района об отказе ТОО в предоставлении права временного возмездного землепользования на земельные участки.

ТОО «ТКС Жаксылык» 31 октября этого года проводит презентацию проекта по добыче марганцевых руд, на которой присутствовали и жители села.

Из выступивших сельчан никто не поддержал добычу марганца вблизи поселка. Высказав отрицательное отношение к реализации проекта в связи с негативным влиянием на окружающую среду, жители сказали: «Делайте что хотите, но копать не дадим! Постройте, пожалуйста, птицефабрику, стройте фермы, выращивайте что-нибудь, пожалуйста! Мы ещё к вам на поклон, ваши товары будем покупать. Но не надо нашу землю копать!».

Не прельщает сельчан даже обещание инвесторов вкладывать большие деньги в дороги, социальные проекты и водоснабжение.





По информации самого акимата района, все заверения руководства предприятия по оказанию помощи школам и малообеспеченным семьям села пока остаются на словах.

Однако упускаемая выгода проекта не останавливает руководство предприятия, которое, опасаясь резонанса в масштабах страны, старается привлечь на свою сторону некоторые СМИ, дабы рассказать, какие блага он сулит. Правда, почему-то им умалчиваются негативные воздействия на экологию и здоровье населения.

Опасения жаксынцев не совсем беспочвенны. Добыча марганцевой руды не может быть полностью безопасна для окружающей среды, а, следовательно, и для здоровья людей.

Марганец (после железа) - самый распространенный из тяжелых металлов. Используется для выплавки высокопрочной стали. В природе встречается в виде минералов, которые растворяются в воде, становясь токсичными веществами. А накопление излишков марганца в организме человека приводит к тяжелым заболеваниям внутренних органов и центральной нервной системы.