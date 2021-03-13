Жители села Катон-Карагайского района ВКО смогли пройти обследование в передвижном медкомплексе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители села Катон-Карагайского района ВКО смогли пройти полноценное обследование в передвижном медкомплексе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

11 марта из районной больницы Катон-Карагайского района в свой первый рейс выехал передвижной медицинский комплекс. Несмотря на сложные погодные условия, пунктом назначения стало отдаленное село Ново-Поляковка.

Мобильный диагностический медицинский центр адаптирован к работе в условиях жары и холода, имеется автономное электроснабжение. Автобус оснащен современным медицинским оборудованием, с помощью которого можно диагностировать до 60 заболеваний. В салоне автобуса есть кресло для гинекологического осмотра.

Для жителей села Ново-Поляковка полноценное обследование провели лучшие медицинские специалисты района, а именно невролог, офтальмолог, санолог, педиатр, акушер-гинеколог, лаборант, терапевт. Акушером-гинекологом были осмотрены 25 пациентов. Врачом общей практики осмотрены 52 жителя поселка, невропатологом 20, педиатром шесть детей. Прошли цифровой рентген 20 человек, столько же человек получили ультразвуковую диагностику, лабораторные обследования прошли 52 человека, ЭКГ – 58. Проверить зрение у окулиста смог 31 человек. Застрахованное население получило все медицинское обслуживание в рамках ОСМС совершенно бесплатно.

Жители были очень рады и выразили благодарность за возможность пройти обследования на современных медицинских аппаратах и получить консультацию специалистов, не выезжая из села.

«Благодаря передвижному медицинскому комплексу мы имеем возможность получить широкий спектр медицинских услуг с доставкой на дом. Иначе нам бы пришлось ехать за 60 км в район для осмотров, и даже просто для сдачи анализов. В особенности это тяжело для стариков и детей», – отметила одна из жительниц села Ново-Поляковка.

Автобус оборудован лифтом и пандусом, что облегчает прием людей с ограниченными возможностями.

«Функционирование передвижного медицинского комплекса особенно актуально для жителей отдаленных районов. Мы составили график регулярного посещения отдаленных сел, что облегчит прохождение профосмотров, скринингов и прием врачей узкого профиля», – отметила главный врач Катон-Карагайской центральной районной больницы Сауле Байгереева.