Жители ряда микрорайонов в Алматы получат доступ к коммунальным услугам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О развитии инженерной и социальной инфраструктуры доложил в ходе отчетной встречи аким Алатауского района Алматы Азамат Калдыбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы стартовали отчетные встречи акимов районов. В ходе отчета, прошедшего в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Алматы, все жители в режиме онлайн получили возможность задать свои вопросы через зум-кабины.

Развитие района ведется в соответствии с комплексной программой развития «Новый Алматы», разработанной по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева. В прошлом году в семи микрорайонах Алатауского района построено 145 км инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. В текущем году сети будут введены в эксплуатацию. Таким образом, жители микрорайонов Ожет, Акбулак, Самгау, Коккайнар, Алгабас, Карасу, Шапагат получат доступ к коммунальным услугам.

В текущем году планируется строительство инженерных сетей общей протяженностью 300 км в микрорайонах Айгерим, Алгабас, Теректы, Шанырак-1.

В 2020 году в районе построено 122 км новых дорог в 12 микрорайонах – Карасу, Саялы, Акбулак, Коккайнар, Улжан-1, 2, Томирис, Шанырак-1, Дархан, Айгерим-1, 2, АЗТМ-Алгабас. Средний ремонт проведен на 68 км дорог в восьми микрорайонах. В текущем году работа будет продолжена.

В прошлом году уровень освещения улиц достиг 75%, в текущем году после проведения системы освещения на 515 улицах он достигнет 100%.

Также аким Алатауского района Азамат Калдыбеков сообщил о строительстве школ. В микрорайонах Саялы, Томирис, Нуркент, Дархан, Рахат-Мадениет строятся 5 современных школ общей вместимостью 7800 мест. Это позволит снизить дефицит ученических мест на 80%.

С целью оказания высококвалифицированной медицинской помощи в микрорайоне Алгабас планируется строительство многофункциональной больницы. В микрорайонах Карасу, Саялы, Алгабас и Ожет будут открыты врачебные амбулатории.

В рамках программы Jasyl Almaty в районе в прошлом году высажено 176 тысяч деревьев. В наступившем году планируется высадить более 100 тысяч деревьев.

В ходе отчетной встречи аким района ответил на вопросы жителей по благоустройству, ремонту дворов, развитию социальной инфраструктуры. Жители района смогли задать свои вопросы посредством зум-комнат, оборудованных в «Алатау Креатив Хаб», акимате района и библиотеке в микрорайоне Томирис. Отчетная встреча транслировалась в прямом эфире ТК «Алматы» и в социальных сетях.