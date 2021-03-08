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    19:17, 07 Март 2021 | GMT +6

    Жители Риддера нарушили карантинные меры, находясь на танцполе

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Обильные мониторинговые группы по контролю за соблюдением действующих карантинных и ограничительных мер продолжают свою работу в Восточном Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу инфоцентра ВКО.

    «6 марта в регионе было выявлено 17 нарушений. В Семее проведены проверки по 299 объектам, в том числе ежедневным мониторингом охвачены 264 объекта входящих в «тепловую карту». Выявлено 14 нарушений, в том числе нарушения масочного режима в торговых домах, на рынках, и в общественном транспорте. Составленных протоколов и взысканных штрафов нет», - говорится в сообщении инфоцентра ВКО.

    В минувшие сутки в Риддере провели 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 70 объектов. Было выявлено 3 нарушения, два из которых - нахождение на танцполе и проведение танцев, и одно несоблюдение правил рассадки за столом, где более 6 человек. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложен 1 штраф на сумму 43 755 тенге.


    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Другие государственные органы
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