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    13:03, 01 Март 2021 | GMT +6

    Жители разных стран поздравили казахстанцев с Днем благодарности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь празднования Дня благодарности в Казахстане жители и общественные деятели записали видеообращения с поздравлениями народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

    «Накануне праздника 1 марта в Министерство иностранных дел поступил ряд видеопоздравлений с Днем благодарности казахстанскому народу от жителей зарубежных стран. Предлагаем их вниманию дорогих соотечественников», - говорится в сообщении МИД РК.



    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


    Теги:
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