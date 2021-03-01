Жители разных стран поздравили казахстанцев с Днем благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь празднования Дня благодарности в Казахстане жители и общественные деятели записали видеообращения с поздравлениями народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

«Накануне праздника 1 марта в Министерство иностранных дел поступил ряд видеопоздравлений с Днем благодарности казахстанскому народу от жителей зарубежных стран. Предлагаем их вниманию дорогих соотечественников», - говорится в сообщении МИД РК.





Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.