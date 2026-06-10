Жители района Павлодарской области пожаловались на нашествие комаров

В сети появились кадры с нашествием комаров в поселке Шошкалы Щербактинского района. Автор указывает, что за несколько дней ситуация стала невыносимой, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно огромное количество кровососущих.

Отмечается, что видео снято в поселке Шошкалы. Автор отмечает, что жители вынуждены постоянно прятаться дома, поскольку находиться на улице невозможно.

— Количество комаров стало просто невыносимым. Стоит только выйти за порог дома — сразу налетает целый рой. На улице стоит постоянный гул от их количества. Невозможно спокойно заниматься хозяйством, работать в огороде, гулять с детьми или просто постоять на свежем воздухе. Даже элементарно дойти до туалета на улице становится настоящим испытанием, — указано под видео в Instagram.

Фото: кадр из видео

В управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области на претензии ответили. Указывается, что обработка, финансируемая из областного бюджета, ведется только в районах и городах, которые расположены именно вдоль Иртыша. Среди них Павлодар, Аксу, Майский, Актогайский, Иртышский, Железинский район, а также районы Аккулы и Теренколь.

— Обработка не пойменных и степных участков, не имеющих выхода к реке Иртыш, в Успенском, Щербактинском, Баянаульском районах, а также сельской зоне Экибастуза не предусматривается. На данных территориях производится лишь обработка локальных участков и барьерная обработка мест размещения детских лагерей, — ответили в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Вместе с тем, после обращений жителей Щербактинского района в села Шошкалы, Бозалан, Садыкащы и Шалдай выехали представители управления, областной научной группы, а также акимата района.

— Факт аномального массового вылета комаров подтверждается. Данная критическая ситуация наблюдается последние 2-3 дня. Предполагаемая причина выплода вне пойменных территорий — искусственные водоемы для водозабора при тушении лесных пожаров, а также мелкие локальные водоемы, образовавшиеся вблизи данных сел, — добавили в управлении.

С 10 июня в селах приступили к барьерной обработки против окрыленной формы кровососущих. Помимо этого, ведется обработка водоемов против личинок комаров биологическим препаратом Бактицид.

Напомним, в Павлодарской области в этом году впервые решили приступить к борьбе с гнусом при помощи дронов.