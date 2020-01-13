Жители Приозерска рассказали сенатору о проблемах с питьевой водой и отоплением

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Рыскали Абдикеров с рабочей поездкой посетил город Приозерск Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор посетил обогатительную фабрику, где ему сообщили, что на предприятии работают 219 человек, из них 80 - местные жители.

В ходе поездки сенатор также посетил Приозерскую образовательную школу №1. Ознакомившись с материально-технической базой школы, депутат провел встречу с учителями и воспитателями детских садов города. Сенатор изложил некоторые изменения в законодательстве РК, в том числе в законе «О статусе педагога». В своем выступлении депутат подробно остановился на основных положениях государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы.









Продолжая выступление, депутат поднял вопросы государственной поддержки многодетных семей и социальной защиты населения. «Планируется строительство около 40 тысяч арендных квартир для ускорения выдачи жилья многодетным матерям. Наряду с этим, до 74 тысяч тенге социальной помощи выдаются многодетным матерям, а ученикам младших классов ежемесячно предусмотрен социальный пакет, учащимся старших классов полагается питание», - добавил Р. Абдикеров.

На встрече также депутат рассказал об ужесточении ответственности за тяжкие преступления.

«Раскрытие правонарушений на 70-80 % будут в виде медиации. Кражу скота перевели в разряд тяжких преступных деяний. За применение и распространение наркотиков будет предусмотрена уголовная ответственность. За изнасилование предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, также с января этого года введен мораторий на проверки объектов малого и микро бизнеса на 3 года», - отметил сенатор.









Далее сенатор встретился с депутатами и сотрудниками городского маслихата, членами Общественного совета, представителями правохранительных органов и местного территориального совета. На собрании были подняты вопросы реализации основных приоритетов Послания Главы государства народу Казахстана, а также подробно разъяснены проводимые реформы в стране. Во время мероприятия участники задавали интересующие их вопросы о регулировании скорости движения на дорогах, о проблемах питьевой воды и центрального отопления.

Кроме того, Рыскали Абдикеров во время своего визита в Актогайский район Карагандинской области провел встречу с активом района, жителями поселка Шашубай, ознакомился с состоянием больницы и встретился с коллективом. На встрече сенатор поднял вопросы обязательного медицинского страхования и другие проблемы, касающиеся сферы здравоохранения. Завершая поездку в селе Шашубай, сенатор навестил многодетную семью Маншука Омарбекова.

Во второй половине рабочей поездки Рыскали Абдикеров посетил крестьянское хозяйство «Оңай», который находится в поселке Тасарал Актогайского района. В ходе встречи с руководством крестьянского хозяйства депутат разъяснил предпринимаемые государством меры по поддержке сельского хозяйства страны. В своей речи сенатор сообщил, что в рамках программы «Нұрлы жол» ведутся работы на 13-километровой трассе в Тасаралском сельском округе.

Кроме того, депутат акцентировал внимание на том, что по программе «С дипломом – в село» молодым специалистам, прибывающим в село, повысили подъемные пособия, которые в свою очередь позволят привлечь больше специалистов.







