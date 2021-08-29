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    23:17, 28 Август 2021 | GMT +6

    Жители пострадавших от взрывов байзакских сел возвращаются домой

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Байзакском районе Жамбылской области ведутся работы по ликвидации последствий взрывов, выявлению причиненных убытков и восстановлению пострадавших объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев вместе с министром обороны РК Нурланом Ермекбаевым побывали на месте взрывов в Байзакском районе и ознакомились с ситуацией.

    На очередном заседании оперативного штаба, созданного в связи с чрезвычайной ситуацией на военном объекте, были рассмотрены вопросы по подсчету ущерба и ликвидации последствий пожара и взрывов, восстановлению поврежденной инфраструктуры, а также оказанию мер социальной поддержки и медицинской помощи пострадавшим.

    Отмечается, что в настоящее время правительственной экспертной группой устанавливается размер причиненного ущерба. В первую очередь, будут восстановлены жилые дома, объекты предпринимательства и инфраструктуры. Специалисты объехали три населенных пункта и не зафиксировали сгоревших домов или других объектов. Имеются повреждения крыш, окон, дверей. Создана специальная комиссия, которая занимается изучением ситуации. Будут обследованы все дома и объекты, и решения по ним будут приниматься в соответствии с законом, сказал аким области.

    Причина происшествия – возгорания и взрывов на складах боеприпасов - устанавливается оперативно-следственной группой.

    Эвакуированные жители байзакских сел были размещены в Таразе в специально подготовленных для этого школах и общежитиях колледжей. Они обеспечивались всем необходимым, было оргаизовано горячее питание. Теперь люди возвращаются домой. Глава региона отметил, что для жителей нет причин для беспокойства.

    «Наша главная цель на данный момент - ликвидировать последствия происшествия и обеспечить безопасность населения», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    Аким области дал конкретные поручения ответственным лицам по ликвидации последствий и восстановительным работам, подчеркнув при этом важность слаженных действий всех структур.

    «Причин для повтора взрывов нет. Пожар полностью потушен. Однако, поскольку инженерное оружие находится под землей, задымление продолжается. Поэтому пожарные и военнослужащие продолжают свою работу», - сказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в интервью представителям СМИ.

    Затем аким области и министры обороны и чрезвычайных ситуаций посетили семьи погибших военнослужащих и пожарных и от имени Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева выразили соболезнования, подчеркнув, что все они погибли геройски при исполнении служебных обязанностей. Семьям погибших со стороны государства будет оказана вся необходимая помощь.

    Напомним, в воинской части, дислоцированной близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

    В ликвидации чрезвычайной ситуации в Жамбылской области на сегодняшний день принимают участие несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная Происшествия Взрывы в Жамбылской области
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