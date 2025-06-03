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    22:07, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Жители Поднебесной отмечают Праздник драконьих лодок

    Жители Китая отмечают праздник драконьих лодок «Дуаньу», который приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Праздник драконьих лодок
    Фото: Центральное телевидение Китая

    В связи с этим в праздничные дни с 31 мая по 2 июня десятки миллионов граждан КНР отправились в туристические поездки по стране.

    По данным Министерства транспорта КНР, в первый день праздника «Дуаньу» совершено 230 млн межрегиональных поездок. Наибольшая часть перевозок пришлась на автомобильный транспорт (почти 210 млн пассажирских поездок, с ростом на 11,3%).

    Железнодорожным транспортом в первый праздничный день перевезено более 18 млн пассажиров (+5%), также отмечено увеличение пассажиропотока на водном транспорте. 

    Популярными туристическими направлениями являются города: Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Чэнду, Сиань и другие.

    Традиционно праздник «Дуаньу» сопровождается гонками на лодках-драконах и приготовлением «цзунцзы» - лакомства из клейкого риса с разнообразной начинкой, завернутые в листья бамбука и по форме напоминающие треугольник.

    В течение трех дней в городах и селах Китая проходили выступления, народные игры и ярмарки.



    Теги:
    Праздник Китай Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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