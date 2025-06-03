Жители Поднебесной отмечают Праздник драконьих лодок

В связи с этим в праздничные дни с 31 мая по 2 июня десятки миллионов граждан КНР отправились в туристические поездки по стране.

По данным Министерства транспорта КНР, в первый день праздника «Дуаньу» совершено 230 млн межрегиональных поездок. Наибольшая часть перевозок пришлась на автомобильный транспорт (почти 210 млн пассажирских поездок, с ростом на 11,3%).

Железнодорожным транспортом в первый праздничный день перевезено более 18 млн пассажиров (+5%), также отмечено увеличение пассажиропотока на водном транспорте.

Популярными туристическими направлениями являются города: Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Чэнду, Сиань и другие.

Традиционно праздник «Дуаньу» сопровождается гонками на лодках-драконах и приготовлением «цзунцзы» - лакомства из клейкого риса с разнообразной начинкой, завернутые в листья бамбука и по форме напоминающие треугольник.

В течение трех дней в городах и селах Китая проходили выступления, народные игры и ярмарки.





