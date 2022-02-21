Жители Петропавловска жалуются на интервалы движения автобусов
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска продолжают жаловаться на несоблюдение графика движения маршрутными автобусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акимата города, за неделю в ситуационный центр поступило 2 744 обращений. Большая часть из них вопросы консультационного характера, аварийные работы и пожары.
«По итогам обращений по несоблюдению интервалов автобусных маршрутов поручено детально разобраться. Аким Петропавловска Булат Жумабеков поручил направить уведомления перевозчикам. Особое внимание глава города уделил аварийным отключениям в поселке Солнечный. Поручил компетентному отделу провести анализ и наказать виновных», - сообщили в пресс-службе.
Заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин пояснил, что уведомление перевозчику отправили в связи с допущенным нарушением в движении маршрута. Если нарушение будет вновь зафиксировано, отправят еще одно уведомление. Затем вопрос рассмотрят на комиссии по автоперевозкам, где перевозчик должен подписать обязательство о недопущении подобных фактов.
«Если обязательство не будет выполнено, то отправляется еще одно уведомление, и только потом возможно расторжение договора с перевозчиком. Он может согласиться или опротестовать решение в суде», - сказал замакима города.
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