18 Июля 2022 17:18

Жители Павлодарской области стали чаще болеть редкими заболеваниями

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На учете у врачей состоит около 90 жителей Павлодарской области с орфанными заболеваниями. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения области Айдар Ситказинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Восьмерым больным, выявленным в 2022 году, нужны дорогостоящие лекарства.

«Ежегодно выявляются новые пациенты с орфанными и другими заболеваниями, требующими незамедлительной медицинской помощи. Таким пациентам требуются незарегистрированные лекарственные препараты», – сообщил Айдар Ситказинов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.

По его словам, основная проблема в том, что зарубежные специалисты рекомендуют некоторые препараты, не входящие в лекарственный перечень казахстанских формуляров. Такие средства не могут закупить ни областной департамент, ни СК «Фармация».

В 2022 году для пациентов с редкими заболеваниями из местного бюджета выделили 742 млн тенге на приобретение 29 лекарств, 53 видов медизделий и 10 видов специализированного питания. Они предназначены для жителей региона с редкими недугами, такими как кистозный фиброз, спинально-мышечная атрофия, целиакия. Для сравнения: в прошлом году эта сумма составляла 556 млн тенге, в 2020 – 360 млн тенге.

Кроме того, ведомство направляет письма в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», который уже помог павлодарскому мальчику со спинальной мышечной дистрофией.









Фото: pavlodarnews.kz