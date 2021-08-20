Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области жители отдаленных сел получили возможность пройти вакцинацию в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 20 августа со станции Сагиз Кызылкогинского района в город прибыл поезд с сотрудниками АО «Қазақстан Темір Жолы», а также жителями отдаленных сел и разъездов.

Акцию по бесплатной перевозке организовал акимат Атырауской области совместно с АО «КТЖ». В общей сложности в областной центр получить вакцину приехали 50 человек. Их распределили по двум прививочным пунктам - в железнодорожной больнице и городской поликлинике N7.

«В областной центр приехали жители Кызылкогинского и Макатского районов. Кто-то приехал вакцинироваться впервые, кто-то получил второй компонент вакцины. Акция будет продолжена, уже скоро к нам приедут вакцинироваться жители отдалённых сел Курмангазинского района», - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.



Как ранее сообщалось, в Атырауской области растет число инфицированных COVID-19. Лечение в стационарах и дома получают больше 10 тысяч человек.









