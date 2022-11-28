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Жители одного из микрорайонов Астаны остались без газа

28 Ноября 2022, 21:19
Жители одного из микрорайонов Астаны остались без газа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители одного из микрорайонов Астаны остались без газа, передает МИА «Казинформ со ссылкой на АО «КазТрансГаз Аймак».

»В 18: 40 при проведении земляных работ строительной техникой ТОО «Газовик» был поврежден газопровод среднего давления диаметром 225 мм по улице Шугыла, 24, обеспечивающий подачу природного газа на ГРПШ-14,15,16. В результате чего полностью приостановлена подача газа в микрорайоне Коктал-1. Без газоснабжения находятся 236 абонентов.

Возобновление подачи газа, будет произведено после завершения аварийно-восстановительных работ«, - говорится в сообщении.

Абонентов просят закрыть аварийные краны.


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