Жители очень активны - председатель Зерендинской районной территориальной избирательной комиссии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На 18:00 в Зерендинском районе проголосовало 6807 избирателей, то есть 75%. О том, как проходят выборы на подведомственных участках, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала председатель Зерендинской районной территориальной избирательной комиссии Зейнегуль Казиякпарова.

«Все 29 наших участков открылись вовремя. На 16:00 проголосовало 5495 человек из 9117 избирателей, что составляет 60%. На 18:00 проголосовало уже 6807 избирателей, то есть 75%. Судя по тому, что практически половина жителей проголосовала до обеда, люди действительно очень активны и понимают важность всего происходящего», - отметила Зейнегуль Казиякпарова.

По словам председателя районной ТИК, выборы в Зерендинском районе проходят по восьми сельским округам, в них задействованы 29 участковых избирательных комиссий. Участвует в выборах 31 населенный пункт.

«Среди 29 участков один закрытый – это областная психиатрическая больница. На этом участке выборы завершились до обеда. Наблюдатели находятся на каждом участке. Всего вместе с представителями СМИ их 92. Присутствуют 28 наблюдателей и доверенных лиц от партий и 28 наблюдателей - от РОО «Центр непартийного наблюдения», - поделилась З. Казиякпарова.

Как и везде, первые пришедшие на голосование, впервые голосующие и ветераны отмечались специальными подарками.

«Выборы в целом идут в штатном режиме. Никаких нарушений зарегистрировано не было», - добавила спикер.