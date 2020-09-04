Жители Нур-Султана выбирают, куда потратить деньги: в столице реализуется 23 проекта по «бюджету участия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По запросу горожан проводится благоустройство дворов и улиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Вопросы реализации бюджета народного участия обсудили на круглом столе в Нур-Султане представители районных акиматов, члены общественного совета, НПО и жители столицы.

Как сообщили участники заседания, второй год горожане вовлекаются в формирование местного бюджета. Астанчане проявляют активность и подают заявки в районные акиматы на ремонт дворов, проведение освещения и озеленение улиц, замену тротуаров и бордюр.

«Жители города свои инициативы предлагают и таким образом участвуют в формировании приоритетов расходования государственных финансов. По правилам, утвержденным в приказе Министерства финансов РК, граждане могут инициировать проекты по вопросам благоустройства», – пояснила член общественного совета города Нур-Султана Алтынай Нуркеева.

Схема «бюджета участия» работает следующим образом. Если жители определенного жилого комплекса хотят, чтобы в их дворе обновили детскую площадку, то они могут обратиться в районный акимат, к которому относится дом, и написать заявление. После чего специалисты местного исполнительного органа проведут экспертизу. В случае, если необходимость в новой детской площадке подтвердится, инициативу примут в отработку, а на ее реализацию выделят бюджетные средства.

Всего по этому механизму в этом году в столице планируется освоить 600 млн тенге. В настоящий момент в городе реализуется 23 таких проекта.

При этом подать заявку можно в интерактивном формате. К примеру, этим могут воспользоваться жители районов Сарыарка и Есиль через сайты местных исполнительных органов. В дальнейшем планируется привести всю работу по данному направлению в единую форму.