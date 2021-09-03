Жители Нур-Султана стали меньше обращаться в скорую

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова загруженность инфекционных стационаров столицы, сообщила исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 1 484 пациентов находятся в инфекционных стационарах, загруженность составляет 41 %. Если сравнить данные цифры с началом августа, когда количество пациентов в ковидных стационарах доходило до 2900, то отмечается снижение в два раза», - сказала Алия Рустемова на брифинге.

Спикер добавила, что количество больных в реанимационных отделениях также уменьшилось, на сегодня таких пациентов 153, из них на ИВЛ находятся 33.

«В летний период реанимационные койки занимали от 230 и выше пациентов. Снизилась нагрузка и на скорую помощь, мобильные бригады при организациях ПМСП. Так, если летом количество обращений на станцию скорой помощи доходило до 4 тысяч, сейчас уже 2400. Меньше вызовов по поводу КВИ - 100-120 по сравнению с летом – 300-350 вызовов в сутки»,- сообщила Алия Рустемова.