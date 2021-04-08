Жители Нур-Султана продолжают нарушать карантинные меры – главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане с 1 января по 7 апреля текущего года из управления полиции поступило 423 материала по выявленным нарушениям ограничительных мер. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинговыми группами на сегодняшний день ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых охватываются от 100 и больше объектов предпринимательства и выявляются факты несоблюдения карантинных мер как физическими лицами, так и субъектами предпринимательства. То есть, несмотря на запрет и риск распространения коронавирусной инфекции организовываются и проводятся массовые мероприятия: свадьбы, дни рождения, вечеринки, допускается нахождение в объектах большого количества посетителей, не соблюдается социальная дистанция и санитарные нормы», - сказала Сархат Бейсенова на онлайн брифинге.

По ее словам, с 1 января по 7 апреля текущего года из управления полиции поступило 423 материала по выявленным нарушениям ограничительных мер. По ним рассмотрено и наложено 146 административных штрафов на сумму более 29 млн тенге. Оплачено в сокращенном порядке 72 штрафа на сумму более 12 млн тенге.

«Работа мониторинговых групп направлена на выявление и пресечение нарушений ограничительных карантинных мер: несоблюдение режима работы объекта, проведение массовых мероприятий, несоблюдение социальной дистанции и масочного режима, превышение допустимого количества посетителей на объекте», - добавила Сархат Бейсенова.