Жители Нур-Султана продолжают нарушать карантинные меры – главный санврач
«Мониторинговыми группами на сегодняшний день ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых охватываются от 100 и больше объектов предпринимательства и выявляются факты несоблюдения карантинных мер как физическими лицами, так и субъектами предпринимательства. То есть, несмотря на запрет и риск распространения коронавирусной инфекции организовываются и проводятся массовые мероприятия: свадьбы, дни рождения, вечеринки, допускается нахождение в объектах большого количества посетителей, не соблюдается социальная дистанция и санитарные нормы», - сказала Сархат Бейсенова на онлайн брифинге.
По ее словам, с 1 января по 7 апреля текущего года из управления полиции поступило 423 материала по выявленным нарушениям ограничительных мер. По ним рассмотрено и наложено 146 административных штрафов на сумму более 29 млн тенге. Оплачено в сокращенном порядке 72 штрафа на сумму более 12 млн тенге.
«Работа мониторинговых групп направлена на выявление и пресечение нарушений ограничительных карантинных мер: несоблюдение режима работы объекта, проведение массовых мероприятий, несоблюдение социальной дистанции и масочного режима, превышение допустимого количества посетителей на объекте», - добавила Сархат Бейсенова.