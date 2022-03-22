Жители Нидерландов стали потреблять меньше газа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Потребители в Нидерландах использовали примерно на 15% меньше газа в первые два месяца 2022 года по сравнению с прошлым сезоном, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данная тенденция связана с более теплой зимой и мерами экономии энергии потребителями. К примеру, в феврале 2021 года температура в Нидерландах опускалась ниже нуля достаточно долго, что возможно требовало больше ресурсов на отопление жилищ.

Представитель нидерландской энергокомпании сообщил, что за первые два месяца текущего года среднее потребление газа снизилось на 16,3%.

«В феврале 2021 года у нас было две очень холодные недели, а в этом году таких заморозков практически не было», - сказал он.

Люди стали более внимательно относиться к тому, сколько газа они используют. Так, компания Delta Energie сообщила о снижении потребления газа частными домохозяйствами и клиентами малого бизнеса на 16,7%. Даже без влияния погоды разница все равно есть, сказал пресс-секретарь.

«Мы считаем, что люди стали более бережно относиться к энергии и предприняли шаги по сокращению ее использования, например, применив больше изоляции», - сказал пресс-секретарь.

В последние месяцы цены на газ в Европе достигли рекордных уровней, но правительство Нидерландов предпринимает шаги по снижению негативного воздействия, такие как снижение налогов на энергоносители.

Кроме того, домохозяйства с низкими доходами могут претендовать на дополнительную компенсацию в размере до 800 евро. Нидерландские домохозяйства будут платить в среднем 2800 евро за освещение и отопление своих домов в 2022 году, сообщило национальное статистическое управление CBS в прошлом месяце.

Это означает, что в этом году среднестатистическое домохозяйство заплатит за электроэнергию на 86% больше, чем в 2021 году, исходя из январских цен, сообщает CBS.