Жители многоквартирных домов требуют ликвидировать несанкционированный рынок в Шымкенте
Торговля буквально под их окнами на улице Кремлевской не дает покоя уже несколько лет, сообщает корреспондент агентства Kazinform.
Продавцы регулярно занимают тротуары возле «Крытого рынка», предлагая подержанную одежду, старинную утварь, посуду и прочие вещи. По словам местных жителей, ситуация обострилась особенно остро за последние три года. Несмотря на многочисленные просьбы, штрафы и попытки ликвидировать несанкционированную торговлю, рынок продолжает существовать.
— Здесь царит полная антисанитария. Мы не можем открыть окна, тараканы от этого рынка заползают в квартиры, стоит ужасный запах, мусор. Когда пытаемся возразить, нас начинают оскорблять. Здесь невозможно пройти — в выходные особенно. Постоянный шум, ссоры, споры. Мы не можем даже спокойно отдохнуть, — жалуются жители.
Продавцы, в свою очередь, утверждают, что этот рынок для них — единственный источник дохода, а для некоторых он является дополнительным заработком к пенсии. Они говорят, что согласились бы работать в более комфортных условиях, если бы им предоставили специально отведенное место.
Представители местной администрации сообщают, что около 50 человек, преимущественно из числа приезжих из Туркестанской области, задействованы в уличной торговле. Им предложено перейти внутрь «Крытого рынка» за символическую плату — две тысячи тенге в месяц. Однако большинство отказались.
— Мы уже закрыли выезд во двор, установили ограждения вокруг гаражей. Продавцам предложили перейти внутрь, но большинство из них отказались, не желая даже платить минимальную аренду. В дальнейшем мы планируем облагородить территорию, выложить брусчаткой, озеленить ее и разбить клумбы. Главное — решить проблему жителей ближайших домов, — рассказывает руководитель отдела поддержки предпринимательства района Туран Ермухаммед Мусабек.
Пока же соседство со стихийным рынком остается реальностью для местных жителей. Полноценной альтернативы, устраивающей все стороны, пока нет.
Ранее сообщалось о ликцидации 17 базаров в Шымкенте. Почти 9 тысяч индивидуальных предпринимателей были официально зарегистрированы в системе рыночной торговли, налоговые отчисления выросли за год на 1 млрд тенге.