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    22:45, 16 Май 2025 | GMT +5

    Жители многоквартирных домов требуют ликвидировать несанкционированный рынок в Шымкенте

    Торговля буквально под их окнами на улице Кремлевской не дает покоя уже несколько лет, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    несанкционированный рынок в Шымкенте
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    Продавцы регулярно занимают тротуары возле «Крытого рынка», предлагая подержанную одежду, старинную утварь, посуду и прочие вещи. По словам местных жителей, ситуация обострилась особенно остро за последние три года. Несмотря на многочисленные просьбы, штрафы и попытки ликвидировать несанкционированную торговлю, рынок продолжает существовать.

    — Здесь царит полная антисанитария. Мы не можем открыть окна, тараканы от этого рынка заползают в квартиры, стоит ужасный запах, мусор. Когда пытаемся возразить, нас начинают оскорблять. Здесь невозможно пройти — в выходные особенно. Постоянный шум, ссоры, споры. Мы не можем даже спокойно отдохнуть, — жалуются жители.

    несанкционированный рынок в Шымкенте
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    Продавцы, в свою очередь, утверждают, что этот рынок для них — единственный источник дохода, а для некоторых он является дополнительным заработком к пенсии. Они говорят, что согласились бы работать в более комфортных условиях, если бы им предоставили специально отведенное место.

    несанкционированный рынок в Шымкенте
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    Представители местной администрации сообщают, что около 50 человек, преимущественно из числа приезжих из Туркестанской области, задействованы в уличной торговле. Им предложено перейти внутрь «Крытого рынка» за символическую плату — две тысячи тенге в месяц. Однако большинство отказались.

    — Мы уже закрыли выезд во двор, установили ограждения вокруг гаражей. Продавцам предложили перейти внутрь, но большинство из них отказались, не желая даже платить минимальную аренду. В дальнейшем мы планируем облагородить территорию, выложить брусчаткой, озеленить ее и разбить клумбы. Главное — решить проблему жителей ближайших домов, — рассказывает руководитель отдела поддержки предпринимательства района Туран Ермухаммед Мусабек.

    несанкционированный рынок в Шымкенте
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    Пока же соседство со стихийным рынком остается реальностью для местных жителей. Полноценной альтернативы, устраивающей все стороны, пока нет.

    Ранее сообщалось о ликцидации 17 базаров в Шымкенте. Почти 9 тысяч индивидуальных предпринимателей были официально зарегистрированы в системе рыночной торговли, налоговые отчисления выросли за год на 1 млрд тенге.

    Теги:
    Шымкент Базар Благоустройство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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