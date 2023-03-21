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Жители многоэтажного дома отметили Наурыз всем двором в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Марта 2023, 18:13
Жители многоэтажного дома отметили Наурыз всем двором в Караганде Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Майкудуке во дворе многоэтажного дома установили юрту. В 17-м микрорайоне жители дома №55 отметили Наурыз мейрамы: накрыли дастархан, приготовили плов и наурыз-коже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во дворе царила праздничная атмосфера. Многие пришли семьями. В национальных нарядах были взрослые и дети. Под народную музыку танцевали и играли.

«Идея отпраздновать Наурыз всем двором пришла еще в январе. Тогда же сразу заказали юрту. Решили отметить праздник пораньше, в воскресенье, потому что у детей начались каникулы, многие после 20 марта разъедутся по аулам. Хотим показать детям народные традиции и обычаи. Начали празднование с тұсаукесер, после этого аксакалы дали благословение, прочитали Коран. Подготовили угощения и концертную программу. Это наш первый опыт. Надеемся, каждый год будем так встречать Наурыз и даже более масштабно, объединившись с другими домами», – говорит один из организаторов праздника Рауан Ахметов.

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Торжество посетили не только жители дома, но и их родственники.

«В этом доме мой младший сын живет больше 10 лет. Соседи дружные, всегда помогают друг другу. Пригласили на праздник, с удовольствием присоединилась. Пришла со своим шашу. Хочу всех поздравить, пожелать здоровья и счастья», – сказала Нескен Омарбекова.

Ранее в школах, колледжах и организациях дополнительного образования страны прозвучали казахские кюи. В Карагандинской области в национальном челлендже приняли участие 10 тысяч учащихся. Они исполнили произведения Курмангазы «Балбырауын», «Сарыарка» и «Ерке сылқым» Абдимомына Желдибаева.

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