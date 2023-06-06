Жители многоэтажек Актобе страдают из-за полива огородов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе летний полив огородов и дачных участков спровоцировал острый дефицит питьевой воды. Без нее остался целый жилой массив на окраине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

Жители многоэтажек требуют немедленно решить жизненно необходимый вопрос. Ведь в основном в этих домах живут социально уязвимые семьи. Компания-монополист к приходу журналистов вроде устранила проблему. Но, оказалось, это лишь временно. И никто не дает гарантию, что вода в кранах снова не исчезнет.

44 тысячи жителей жилого массива имени Есета батыра на окраине Актобе почти неделю были вынуждены сидеть без воды. В этом районе в основном живут многодетные, старики и семьи, воспитывающие инвалидов. Он как раз и отстраивался для льготников. Люди и так на многое закрывают глаза: здесь остро не хватает школ и садиков, нет больницы, проблемы с уличным освещением и дорогами. Но то, что в самое пекло их еще и оставили без питьевой воды, считают абсолютным безрассудством.

«Я звоню постоянно в аварийную ситуацию. Они говорят то, что давления воды нет: «Из-за этого мы отключаем. Вода не собирается». Вот из-за этого вода отключается. Я когда спросила: «Это будет все лето так продолжаться, пока полив не закончится?» Они сказали: «Возможно, так и будет, потому что воды не хватает!» - жалуется местная жительница Гаухар Абдразакова.

Однако, к приезду журналистов, вода в кранах вновь зажурчала. Правда, только холодная. Говорят, даже на девятых этажах такого напора раньше не было. Совпадение это или нет, в компании, снабжающей город водой, не уточняют. Но признаются: дефицит действительно острый. Связывают это с летним поливом огородов в пригородных аулах.

«Мы сейчас заявляемся на то, чтобы в первую очередь установить лимит водопотребления. Без лимита то, что наши графики, наши мероприятия не дадут никакого эффекта. В ночное время мы сейчас разрешаем от безысходности. Однако ночью мы должны собирать воду в резервуары. И мы не успеваем собирать, потому что ночью идет полив», - говорит генеральный директор АО Aqtobe Su-Energy group Ерлан Блиев.

А еще виновата массовая застройка, говорят специалисты. Многоэтажные дома растут как грибы – и инженерные сети не выдерживают такую нагрузку. Поэтому в компании дают лишь один совет – набраться терпения и как-нибудь переждать до осени. В холодное время потребление воды в разы сокращается.

Есть, конечно, и другой вариант – построить новый водозабор, отвечающий современным требованиям. Этот проект тоже рассматривается и проходит сейчас госэкспертизу. Правда, неизвестно, дадут ли деньги на его реализацию. Сумма нешуточная – свыше 100 миллиардов тенге.