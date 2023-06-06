Жители многоэтажек Актобе страдают из-за полива огородов
Жители многоэтажек требуют немедленно решить жизненно необходимый вопрос. Ведь в основном в этих домах живут социально уязвимые семьи. Компания-монополист к приходу журналистов вроде устранила проблему. Но, оказалось, это лишь временно. И никто не дает гарантию, что вода в кранах снова не исчезнет.
44 тысячи жителей жилого массива имени Есета батыра на окраине Актобе почти неделю были вынуждены сидеть без воды. В этом районе в основном живут многодетные, старики и семьи, воспитывающие инвалидов. Он как раз и отстраивался для льготников. Люди и так на многое закрывают глаза: здесь остро не хватает школ и садиков, нет больницы, проблемы с уличным освещением и дорогами. Но то, что в самое пекло их еще и оставили без питьевой воды, считают абсолютным безрассудством.
«Я звоню постоянно в аварийную ситуацию. Они говорят то, что давления воды нет: «Из-за этого мы отключаем. Вода не собирается». Вот из-за этого вода отключается. Я когда спросила: «Это будет все лето так продолжаться, пока полив не закончится?» Они сказали: «Возможно, так и будет, потому что воды не хватает!» - жалуется местная жительница Гаухар Абдразакова.
Однако, к приезду журналистов, вода в кранах вновь зажурчала. Правда, только холодная. Говорят, даже на девятых этажах такого напора раньше не было. Совпадение это или нет, в компании, снабжающей город водой, не уточняют. Но признаются: дефицит действительно острый. Связывают это с летним поливом огородов в пригородных аулах.
«Мы сейчас заявляемся на то, чтобы в первую очередь установить лимит водопотребления. Без лимита то, что наши графики, наши мероприятия не дадут никакого эффекта. В ночное время мы сейчас разрешаем от безысходности. Однако ночью мы должны собирать воду в резервуары. И мы не успеваем собирать, потому что ночью идет полив», - говорит генеральный директор АО Aqtobe Su-Energy group Ерлан Блиев.
А еще виновата массовая застройка, говорят специалисты. Многоэтажные дома растут как грибы – и инженерные сети не выдерживают такую нагрузку. Поэтому в компании дают лишь один совет – набраться терпения и как-нибудь переждать до осени. В холодное время потребление воды в разы сокращается.
Есть, конечно, и другой вариант – построить новый водозабор, отвечающий современным требованиям. Этот проект тоже рассматривается и проходит сейчас госэкспертизу. Правда, неизвестно, дадут ли деньги на его реализацию. Сумма нешуточная – свыше 100 миллиардов тенге.