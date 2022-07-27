27 Июля 2022 22:35

Жители Кызылорды принимают участие в Tartyl fest

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Седьмой по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике активно проходит в Кызылорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

На сегодняшнем соревновании получили шанс побороться 307 участников.

На открытии мероприятия заместитель акима области Нурымбет Сактаганов выразил уверенность, что конкурс, проходящий по всему Казахстану, состоится на высоком уровне.

«В нашем регионе немало молодых и талантливых людей. Среди таких есть граждане, которые имеют возможность достичь высоких показателей на сегодняшнем фестивале. Поэтому мы им очень доверяем. Уверен, что сегодняшнее соревнование будет напряженным и интересным», - сказал заместитель акима области.

Руководитель Фонда поддержки талантов «Дара» Нурлан Коянбаев обратился, что с каждым годом увеличивается число молодых людей, занимающихся спортом, в том числе подтягивающихся на турнике. Он выразил уверенность в том, что фестиваль в ближайшее время пройдет на еще более высоком уровне.

Самым старшим участником турнира стал 75-летний житель Кызылорды Александр Ким. Он подтянулся 15 раз.

«Я уже много лет подтягиваюсь на турнике. Это стало моей привычкой. Не говорю о том, что хотел бы победить на сегодняшнем турнире. Но я стараюсь подать пример молодым людям», - сообщил участник.

6-летний Жандаулет Багдатулы, являюшийся самым молодым участником, подтянулся 15 раз.

Добавим, что на данный момент в Кызылорде конкурсанты близки к обновлению рекордных показателей. Есть среди участников те, кто успел подтянуться по 39-40 раз.

Фестиваль организовывается с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей.

За первое место участники получат денежный приз в 200 тыс. тенге; за второе – 100 тыс. тенге; за третье – 50 тыс. тенге.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

14 июля были определены победители турнира в городе Талдыкоргане.

Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте. Во время турнира участник Азамат Сапар установил новый рекорд, подтянувшись 41 раз.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля.



