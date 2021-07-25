Жители Кызылординской области активно голосуют на выборах акимов

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В поселке Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области четыре человека зарегистрированы как кандидаты в акимы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С самого утра в поселке начались выборы. В избирательном участке №657 жители активно отдают голоса за кандидатов. По словам председателя избирательного участка, здесь работают 15 наблюдателей. Среди них есть представители политических партий, общественники.

Первой свой голос отдала многодетная мать, пенсионер Рыскал Калданова. Она отметила, что ознакомились с предвыборными программами всех четырех кандидатов.

«Подчеркну, что это важное событие в политической жизни страны. Это один из первых шагов на пути самоуправления. Надеюсь, что все четыре кандидата будут проявлять активность в решении злободневных вопросов населения. В этой части, думаю, что проблемы решатся при тесной работе и при тесном налаживании взаимоотношений с народом», - отметила Р. Калданова.

А Жанибеку Салманову в этом году только исполнилось 18 лет. Сегодня он впервые голосует на выборах. Таким образом, молодой человек хочет внести свой вклад в развитие села.

Отметим, что в семи районах области проходят выборы. В 40 сельских округах свои кандидатуры выдвинули 131 человек.

По области в 54 избирательных участках проходит голосование. В процесс вовлечены 304 членов комиссии.