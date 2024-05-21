Жители Кульсары рассказали о компенсации ущерба от паводков

Более 600 жителей Кульсары получили результаты оценки ущерба подтопленному имуществу, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В соответствии с поручением Премьер-министра РК оценка пострадавшего имущества жителей Кульсары ведется в круглосуточном режиме. Как заявляет оперштаб, до конца текущей недели планируется полностью завершить эту работу.

В числе пострадавших жительница микрорайона «4 ауыл» Гульфайруз Абирова. Ее пострадавший в результате паводков дом прошел оценку специалистов.

— 5 апреля мой двор затопило и дом обрушился, он был из саманного кирпича. Специальная комиссия признала его аварийным. Сегодня я получила результат оценки своего имущества, сумма меня вполне устраивает. Выражаю благодарность государству за помощь и поддержку, что нас не оставили нас одних в сложный момент, — поделилась Гульфайруз Абирова.

Другая жительницы г. Кульсары Айгуль Ихсанова уже приступила к ремонту своего жилища.

— Нам провели дезинфекцию, приходила оценочная комиссия, провели техническую экспертизу. 15 мая мне принесли результаты оценки, я ними ознакомилась и дала согласие на выплату денежной компенсации. 17 мая вечером мне уже выплатили средства. Этой суммой я вполне удовлетворена, — рассказала Айгуль Ихсанова.

В настоящее время на базе школы № 20 в городе Кульсары, проводятся разъяснительные работы с жителями, чьи дома были признаны аварийными. Пострадавшим от паводков предоставляется информация по выплатам денежных компенсаций. Всего консультации получили более 800 человек. По телефону были даны разъяснения 200 жителям Кульсары.