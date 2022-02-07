Жители Красного Яра и близлежащих сел смогут сделать рентген в своей поликлинике

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Центре первичной медико-санитарной помощи села Красный Яр города Кокшетау открылся рентген-кабинет, который сможет обслуживать жителей не только поселков Красный Яр и Нурлы Кош, но и близлежащих сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Современный цифровой рентген-аппарат обошелся областному бюджету в 56,8 млн тенге.

По словам главного врача поликлиники Серика Сахиева, в день открытия кабинета с утра флюорографию успели пройти более 20 человек, 5 пациентов смогли сделать рентгеновские снимки, а вечером перед походом к хирургу и травматологу 15 человек уже получили свои результаты.

«Теперь жителям нашего села не нужно ездить в город, когда они получают травмы. Благодарим руководство области за особое внимание к сельскому здравоохранению, выделение необходимых средств для оказания медицинской помощи населению. Это только первые шаги. В ближайшее время мы планируем открыть Центр амбулаторной хирургии. Наши врачи в амбулаторных условиях проводят хирургическое вмешательство при удалении имплантированных фиксаторов из кости после переломов, доброкачественных новообразований (атеромы, липомы, гигромы). Это облегчит работу больниц областного центра и снизит финансовые затраты», - поделился С. Сахиев.

Как отметил руководитель медучреждения, к поликлинике прикреплен 13821 человек (из них 4257 детей). Однако в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) учреждение может оказывать различные услуги как кокшетауцам, так и людям, проживающим на дачах, а также жителям близлежащих сел, например, Зерендинского района или Северо-Казахстанской области.

«Когда не было такого аппарата в поликлинике, пациенты приходили на консультацию, после чего направлялись на рентген в другую медицинскую организацию, а затем снова возвращались в поликлинику для лечения. Теперь наши пациенты и жители близлежащих сел могут получить услугу рентген-исследования сразу в нашей поликлинике и бесплатно. Средства возмещаются Фондом ОСМС», - добавил врач.

На аппарате работают квалифицированные специалисты: травматолог высшей категории, хирург. Рентгенолог, описывающий снимки, также имеет соответствующую квалификацию и работает в медицинском учреждении около 9 лет.

Добавим, что недавно в фельдшерско-акушерском пункте поселка Нурлы кош было установлено также стоматологическое и гинекологическое оборудование.