Жители Костанайской области «собрали» 169 млн тенге долгов по налогам

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе начались рейдовые мероприятия по изъятию автомобилей, чьи владельцы задолжали по налоговым платежам. За неделю частные судебные исполнители Костанайской области взыскали 2 000 000 тенге долгов по налогам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ по Костанайской области.

«Чтобы снизить задолженность частные судебные исполнители Костанайской области вышли на рейд. В регионе рейдовые мероприятия продолжаются больше 10 дней. Так как были ограничительные меры в связи с пандемией, не было возможности работать. Сейчас работу в этом направлении активизировали. При этом активно работали в части изъятия автомобилей», - говорит руководитель региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Несибели Басенова.

Остаток задолженности за 9 месяцев 2021 года по налоговым платежам огромный, говорят ЧСИ. «Убедительно просим костанайцев до конца текущего года, проверив себя в реестре должников на сайте aisoip.adilet.gov.kz , ликвидировать все имеющиеся задолженности. Помните, за каждый несвоевременно уплаченный штраф следуют санкции - 25% от суммы долга», - добавила Басенова.

Рейдовые мероприятия продлятся до конца недели.