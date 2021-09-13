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    15:11, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Жители Костанайской области «собрали» 169 млн тенге долгов по налогам

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    КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе начались рейдовые мероприятия по изъятию автомобилей, чьи владельцы задолжали по налоговым платежам. За неделю частные судебные исполнители Костанайской области взыскали 2 000 000 тенге долгов по налогам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ по Костанайской области.

    «Чтобы снизить задолженность частные судебные исполнители Костанайской области вышли на рейд. В регионе рейдовые мероприятия продолжаются больше 10 дней. Так как были ограничительные меры в связи с пандемией, не было возможности работать. Сейчас работу в этом направлении активизировали. При этом активно работали в части изъятия автомобилей», - говорит руководитель региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Несибели Басенова.

    Остаток задолженности за 9 месяцев 2021 года по налоговым платежам огромный, говорят ЧСИ. «Убедительно просим костанайцев до конца текущего года, проверив себя в реестре должников на сайте aisoip.adilet.gov.kz , ликвидировать все имеющиеся задолженности. Помните, за каждый несвоевременно уплаченный штраф следуют санкции - 25% от суммы долга», - добавила Басенова.

    Рейдовые мероприятия продлятся до конца недели.

    Теги:
    Костанайская область Налоги Экономика
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