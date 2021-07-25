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Жители Костанайской области проявляют активность в выборах сельских акимов

25 Июля 2021 12:21
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Жители Костанайской области проявляют активность в выборах сельских акимов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Территориальная избирательная комиссия по Костанайской области предоставила промежуточные данные по явке избирателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями региона, по состоянию на 12.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 43,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

Самые высокие результаты явки в Лисаковске, уже более 50%. Не менее активны избиратели в Аркалыке, а также в Аулиекольском, Житикаринском, Наурзумском районах от 45 до 48 процентов. Самые низкие показали пока в городе Рудный - 20,3%.

Напомним, в Костанайской области голосование за сельских акимов стартовало на 173 избирательных участках

За обеспечением общественного порядка на избирательных участках следят более 800 костанайских полицейских



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#Костанайская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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