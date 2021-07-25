Жители Костанайской области проявляют активность в выборах сельских акимов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Территориальная избирательная комиссия по Костанайской области предоставила промежуточные данные по явке избирателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями региона, по состоянию на 12.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 43,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

Самые высокие результаты явки в Лисаковске, уже более 50%. Не менее активны избиратели в Аркалыке, а также в Аулиекольском, Житикаринском, Наурзумском районах от 45 до 48 процентов. Самые низкие показали пока в городе Рудный - 20,3%.

Напомним, в Костанайской области голосование за сельских акимов стартовало на 173 избирательных участках

За обеспечением общественного порядка на избирательных участках следят более 800 костанайских полицейских



