Жители Костанайской области и СКО смогут лично задать вопросы министрам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22-23 ноября т.г. Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую и Костанайскую области, передает МИА «Казинформ».

В состав рабочей группы войдут руководители социального блока правительства: министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, информации и общественного развития.

В регионах члены рабочей группы встретятся с общественностью, трудовыми коллективами, работниками сферы здравоохранения и образования, молодежью, проведут прием граждан по личным вопросам, посетят ряд социальных и культурных объектов, а также сельские населенные пункты.

Северо-Казахстанскую область правительственная рабочая группа посетит 22 ноября, где также состоится совещание по вопросам миграции населения.

23 ноября в городе Костанай состоится заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений и социальному партнерству.

Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Ранее представители правительственной рабочей группы встретились с жителями Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.