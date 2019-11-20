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Жители Костанайской области и СКО смогут лично задать вопросы министрам

20 Ноября 2019 17:06
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Жители Костанайской области и СКО смогут лично задать вопросы министрам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22-23 ноября т.г. Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую и Костанайскую области, передает МИА «Казинформ».

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В состав рабочей группы войдут руководители социального блока правительства: министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, информации и общественного развития.

В регионах члены рабочей группы встретятся с общественностью, трудовыми коллективами, работниками сферы здравоохранения и образования, молодежью, проведут прием граждан по личным вопросам, посетят ряд социальных и культурных объектов, а также сельские населенные пункты.

Северо-Казахстанскую область правительственная рабочая группа посетит 22 ноября, где также состоится совещание по вопросам миграции населения.

23 ноября в городе Костанай состоится заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений и социальному партнерству.

Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Ранее представители правительственной рабочей группы встретились с жителями Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.

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Ключевые слова: Правительство РК, Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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