Жители Костанайской области и СКО смогут лично задать вопросы министрам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22-23 ноября т.г. Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую и Костанайскую области, передает МИА «Казинформ».
В состав рабочей группы войдут руководители социального блока правительства: министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, информации и общественного развития.
В регионах члены рабочей группы встретятся с общественностью, трудовыми коллективами, работниками сферы здравоохранения и образования, молодежью, проведут прием граждан по личным вопросам, посетят ряд социальных и культурных объектов, а также сельские населенные пункты.
Северо-Казахстанскую область правительственная рабочая группа посетит 22 ноября, где также состоится совещание по вопросам миграции населения.
23 ноября в городе Костанай состоится заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений и социальному партнерству.
Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».
Ранее представители правительственной рабочей группы встретились с жителями Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент.
- Канадских инвесторов пригласили к участию в геологоразведке в Казахстане
- 735 млн тенге зарплаты задолжали в этом году сотрудникам компании СКО
- Спортивную школу олимпийского резерва подарила Туркестану Северо-Казахстанская область
- Язык жестов осваивают полицейские СКО
- Мажилис одобрил законопроект по вопросам железнодорожного транспорта
- Причины дефицита железнодорожных билетов назвал Бейбут Атамкулов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана