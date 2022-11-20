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Жители Костанайской области активно участвуют в выборах

20 Ноября 2022, 12:35
Жители Костанайской области активно участвуют в выборах
20 Ноября 2022, 12:35

Жители Костанайской области активно участвуют в выборах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С 7:00 часов утра начали свою работу избирательные участки в районах Костанайской области. Отмечается активное участие в процедуре голосования и сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба акима Костанайского района, сегодня с раннего утра 63 избирательных участка района начали свою работу.

«К проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября, все участки обеспечены материально-техническим оснащением, обеспечены физической доступностью для граждан с инвалидностью, доставкой избирательных бюллетеней на участки. Есть первые проголосовавшие, которые за активность, по сложенной доброй традиции, были награждены символическими подарками от членов УИК. Избирательные участки открыты и ждут своих избирателей до 20:00 часов, до окончания голосования»,- сообщили в акимате.

Среди голосующих в городе Тобыле и женщина с маленькой дочкой. Девочке так хотелось помочь маме с голосованием, что сама поставила будильник, разбудила родителей и в 7:00 семья первой пришла голосовать на свой участок.

Свою гражданскую позицию активно проявляют и сельчане в Карабалыкском районе. На 7:00 начали свою работу все 54 участка в районе. Среди голосующих активность проявляют как представители старшего поколения, так и молодежь.

В Федоровском районе на всех 37 избирательных участках играет музыка, организованы ярмарки, а всем первым голосующим, юбилярам выдаются памятные подарки.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области выборы проходят на 745 участках

А первых избирателей — именинников отмечают подарками в Костанайской области.


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