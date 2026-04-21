05:32, 21 Апрель 2026 | GMT +5
Жители Костаная пожаловались на горы мусора на городском кладбище
Видео с жалобами на мусор на городском кладбище Костаная появилось в соцсетях. На кадрах видно скопление отходов и сухой растительности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как пояснили в городском акимате, ситуация связана с массовым посещением кладбища в преддверии Родительского дня. Люди приводили в порядок могилы и прилегающую территорию, в результате чего образовались временные скопления мусора.
Отмечается, что подрядная организация, обслуживающая кладбище, уже приступила к плановому вывозу собранных отходов.
Власти заверяют, что работы будут продолжены до полной очистки территории.
Напомним, в Казахстане обновили правила погребения и ухода за могилами.