телерадиокомплекс президента РК
    05:32, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Жители Костаная пожаловались на горы мусора на городском кладбище

    Видео с жалобами на мусор на городском кладбище Костаная появилось в соцсетях. На кадрах видно скопление отходов и сухой растительности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители Костаная пожаловались на горы мусора на городском кладбище
    Фото: кадр из видео

    Как пояснили в городском акимате, ситуация связана с массовым посещением кладбища в преддверии Родительского дня. Люди приводили в порядок могилы и прилегающую территорию, в результате чего образовались временные скопления мусора.

    Отмечается, что подрядная организация, обслуживающая кладбище, уже приступила к плановому вывозу собранных отходов.

    Власти заверяют, что работы будут продолжены до полной очистки территории.

    Напомним, в Казахстане обновили правила погребения и ухода за могилами.

    Дарья Аверченко
